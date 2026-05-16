Mezarlıkta korkunç manzara. 21 insan cenini bulundu
16.05.2026 21:32
Son Güncelleme: 16.05.2026 21:32
Mezarlıktaki plastik varilde 21 insan cenini bulundu.
Şanlıurfa'da bir mezarlıktaki plastik varilde kaplar içerisinde 21 insan cenini bulundu.
Olay, Şanlıurfa'daki Yeni Mezarlık’ta meydana geldi.
İddiaya göre, mezarlık ziyaretine giden vatandaşlar, çöp attıkları bir varilin içerisinde kaplara konulmuş insan ceninlerini fark etti. Üzerlerinde Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi etiketleri bulunduğu öne sürülen ceninler için polise ihbarda bulunuldu.
Mezarlığa sevk edilen polis ekipleri, ceninlerin gömülmek üzere kim tarafından getirildiği ve neden bir kenara bırakıldığıyla ilgili çalışma başlattı. Düşük ve kürtaj sonucu ölmüş olduğu değerlendirilen ceninler için bölgede güvenlik önlemi alındı.
Ceninler, incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu’nun morguna gönderildi. Polis, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.
YASAL UYARI
ŞANLIURFA Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. ŞANLIURFA Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.