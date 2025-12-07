Motosiklet kazasında iki kardeş hayatını kaybetti
07.12.2025 15:58
DHA
Şanlıurfa'da otomobil ile kafa kafaya çarpışan motosikletteki iki kardeş hayatını kaybetti.
Günbalı Mahallesi'nde trafik kazası meydana geldi.
Kent merkezine ilerleyen Numan Ç.'nin kullandığı otomobil ile Mehmet İkiyıldız’ın kullandığı motosiklet kafa kafaya çarpıştı.
Şarampole yuvarlanan motosikletin sürücüsü Mehmet ve yanındaki ağabeyi Memduh İkiyıldız ağır yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
HAYATA TUTUNAMADILAR
Acil serviste tedavi altına alınan iki kardeş doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Hayatını kaybeden kardeşlerin cenazeleri, otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
Otomobil sürücüsü Numan Ç. gözaltına alınırken, kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.
