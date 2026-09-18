Önce otobüste yaşlı adamı dövdü, sonra röportaj verdiği muhabirlere saldırdı
18.09.2026 09:35
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Şanlıurfa'da yolcu otobüsünde yaşlı adama tekme atan şahıs, olayla ilgili röportaj verdiği yerel televizyon kanalının üç muhabirini de darp etti.
Olay, Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği açıklanmayan bir erkek şahıs, yolcu otobüsünde tartıştığı yaşlı bir adama tekme atıp küfürler savurdu.
Diğer yolcuların araya girmesiyle otobüsten inen şahıs, yolda karşılaştığı Şanlıurfa'nın yerel televizyon kanalı Ruha TV'nin kadın muhabirlerine konuyla ilgili röportaj verdi.
İddiaya göre, röportajın ardından bölgeden ayrılmayan şahıs, muhabirleri takip ederek sözlü tacizde bulundu. Muhabirlerin bu anları cep telefonuyla kaydetmesine sinirlenen saldırgan, üç muhabire de saldırıp darp ederek olay yerinden kaçtı.
Muhabirlerin ihbarı üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Darp raporu alarak şahıstan şikayetçi olan muhabirlerin ifadeleri ve güvenlik kamerası görüntüleri doğrultusunda saldırganın kimliği kısa sürede tespit edildi. Gözaltına alınan şüpheli emniyete götürülürken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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