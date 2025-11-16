Otomobil ile traktör çarpıştı, beş kişi yaralandı
16.11.2025 15:50
AA
Şanlıurfa'da otomobil ile traktörün çarpıştığı trafik kazası meydana geldi. Kazada beş kişi yaralandı.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobille traktörün çarpışması sonucu beş kişi yaralandı.
Kamil Gül idaresindeki 63 ACU 381 plakalı otomobil, Siverek-Karacadağ kara yolundaki Çavuşlu Mahallesi yakınlarında Ahmet Köroğlu yönetimindeki 63 KT 925 plakalı traktörle çarpıştı.
Kazada otomobil sürücüsü ile Hidayet, Heva, Güler Gül ile Osman Aygün yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
