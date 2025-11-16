Otomobil ile traktör çarpıştı, beş kişi yaralandı

Şanlıurfa'da otomobil ile traktörün çarpıştığı trafik kazası meydana geldi. Kazada beş kişi yaralandı.

Kazada otomobil sürücüsü ile Hidayet, Heva, Güler Gül ile Osman Aygün yaralandı.

