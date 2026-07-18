Piknik için yola çıkan aile kabusu yaşadı
18.07.2026 10:53
Amca gözaltına alındı.
Şanlıurfa'da Halil Yakışık, kamyonetini park ettiği sırada 10 yaşındaki yeğeni Abdulkadir Yakışık'ı ezdi. Küçük çocuk hayatını kaybetti.
Kaza, Eyyübiye ilçesinin Hayati Harrani Mahallesi'ndeki Millet Bahçesi önünde meydana geldi.
Amca Halil Yakışık, kamyonetle aileyi Millet Bahçesi'ne piknik yapmaya götürdü. Yakışık aracı park etmek isterken yeğeni Abdulkadir araçtan indi. Bu sırada Abdulkadir Yakışık, aracın altında kaldı.
HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahalenin ardından Yakışık, Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan Abdulkadir Yakışık, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.
Polis, Halil Yakışık'ı gözaltına alırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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