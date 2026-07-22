Şanlıurfa Harran Üniversitesi Hastanesi'nde korkutan yangın

Şanlıurfa Harran Üniversitesi Hastanesi'nde çıkan yangın paniğe neden oldu.

Yangın sırasında oluşan dumanın tahliye edilmesi amacıyla bazı hastalar, tedbiren hastane içerisindeki başka bir birime geçici olarak nakledildi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın, kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Şanlıurfa Harran Üniversitesi Hastanesi'nin dış cephesinde bulunan klima motorunda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

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