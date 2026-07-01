Şanlıurfa kavruluyor. Sıcaklık 40 dereceye çıktı

Avrupa'dan gelen sıcak hava dalgası Şanlıurfa'yı da vurdu.

Meteoroloji verilerine göre hava sıcaklığının 40 dereceyi bulduğu kentte, öğle saatlerinde cadde ve sokaklar büyük ölçüde boş kaldı.

Dışarı çıkmak zorunda kalanlar parklar ile ağaç gölgeliklerinde serinlemeye çalışırken, kentin simgesi Balıklıgöl Yerleşkesi de sıcak havadan bunalanların uğrak noktası oldu.

Balıklıgöl'ü ziyaret eden turistler kavurucu sıcak nedeniyle zor anlar yaşarken, bazı vatandaşlar ise parklardaki gölgelik alanlarda vakit geçirmeyi tercih etti.

UZMANLARDAN UYARI

Meteoroloji yetkilileri ise özellikle öğle saatlerinde zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması, güneş altında uzun süre kalınmaması ve bol sıvı tüketilmesi konusunda uyarıda bulundu.