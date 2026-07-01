Şanlıurfa kavruluyor. Sıcaklık 40 dereceye çıktı
01.07.2026 14:36
Vatandaşlar ağaç altlarında serinledi.
Türkiye'nin en sıcak illeri arasında yer alan Şanlıurfa'da hava sıcaklığı 40 dereceye yükseldi.
Avrupa'dan gelen sıcak hava dalgası Şanlıurfa'yı da vurdu.
Meteoroloji verilerine göre hava sıcaklığının 40 dereceyi bulduğu kentte, öğle saatlerinde cadde ve sokaklar büyük ölçüde boş kaldı.
Dışarı çıkmak zorunda kalanlar parklar ile ağaç gölgeliklerinde serinlemeye çalışırken, kentin simgesi Balıklıgöl Yerleşkesi de sıcak havadan bunalanların uğrak noktası oldu.
Balıklıgöl'ü ziyaret eden turistler kavurucu sıcak nedeniyle zor anlar yaşarken, bazı vatandaşlar ise parklardaki gölgelik alanlarda vakit geçirmeyi tercih etti.
UZMANLARDAN UYARI
Meteoroloji yetkilileri ise özellikle öğle saatlerinde zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması, güneş altında uzun süre kalınmaması ve bol sıvı tüketilmesi konusunda uyarıda bulundu.
YASAL UYARI
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