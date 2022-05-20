Şanlıurfa merkezli FETÖ operasyonunda 7 kadın tutuklandı

Haberler - Şanlıurfa Haberleri Anadolu Ajansı 20.05.2022 - 16:25
Şanlıurfa Haberleri - Anadolu Ajansı, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ'nün güncel kadın yapılanmasında yer aldığı değerlendirilen 11 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Emniyet ekiplerince Şanlıurfa, Diyarbakır ve Hatay'da eş zamanlı operasyonda 11 kadın şüpheli yakalandı.
Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.
İşlemlerinin ardından Şanlıurfa Sulh Ceza Mahkemesine sevk edilen zanlılardan 7'si tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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