Şanlıurfa uçurumdan düşen kamyonun şoförü öldü.

Haberler - Şanlıurfa Haberleri Anadolu Ajansı 11.02.2022 - 15:36
Şanlıurfa Haberleri - Anadolu Ajansı, Şanlıurfa'da mıcır ocağında hafriyat boşaltırken uçurumdan düşen kamyonun şoförü hayatını kaybetti.
Şanlıurfa-Akçakale çevre yolundaki mıcır ocağında hafriyat boşaltan İsa D'nin kullandığı kamyon, zeminin kayması üzerine yaklaşık 30 metre aşağıya düştü.
Kazada, sürücü olay yerinde yaşamını yitirdi.
İsa D'nin cenazesi, jandarma ve sağlık ekiplerinin incelemesinin ardından Şanlıurfa Adli Tıp Kurumuna götürüldü.
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