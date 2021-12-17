Şanlıurfa Valisi Erin, Ezidi ailelerin bayramını kutladı.

Şanlıurfa Haberleri - Anadolu Ajansı, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Viranşehir ilçesinde Ezidi inancına sahip vatandaşların bayramını kutladı.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, ilçede yaşayan Ezidi inancına sahip ailelerle bir araya gelen Vali Erin, bayramını tebrik ettiği vatandaşlarla sohbet etti.



Bir otelde gerçekleşen bayramlaşma töreninden sonra ailelerin evlerine de konuk olan Erin, çocukların bayramını tebrik ederek oyuncak verdi.



Erin, daha sonra Eyyüp Nebi'yi ziyaret ederek yapılan çalışmaları inceledi.



Vali Erin'e, Kaymakam Önder Çengel, İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Metin Düz ile Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci eşlik etti.