Şanlıurfa'da 11 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Haberler - Şanlıurfa Haberleri Anadolu Ajansı 21.12.2021 - 11:03
Şanlıurfa Haberleri - Anadolu Ajansı, Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde, hakkında 11 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, jandarma tarafından yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), "uyuşturucu madde ticareti yapma" suçundan aranan ve hakkında 11 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.A'nın Haliliye ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesi'nde saklandığını belirledi.
JASAT ekiplerince takibe alınan hükümlü, düzenlenen operasyonla yakalandı.
İ.A, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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