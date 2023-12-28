Şanlıurfa'da 129 düzensiz göçmen yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamda düzenlediği operasyonlarda, 129 düzensiz göçmen yakalandı.
Düzensiz göçmenler, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 19 şüpheli gözaltına alındı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 15'i tutuklandı, 2'si adli kontrol, 2'si tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
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