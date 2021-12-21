Şanlıurfa'da 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Haberler - Şanlıurfa Haberleri Anadolu Ajansı 21.12.2021 - 13:36
Şanlıurfa Haberleri - Anadolu Ajansı, Şanlıurfa'da hakkında 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, jandarma tarafından yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü ile Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, "Çocuk istismarı" suçundan aranan ve hakkında 13 yıl ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.C'nin (33) merkez Karaköprü ilçesinin Asık Mahallesi'nde saklandığını belirledi.
JASAT ekiplerince takibe alınan hükümlü, düzenlenen operasyonla yakalandı.
C.C. işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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