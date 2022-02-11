Şanlıurfa'da 2 otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

Haberler - Şanlıurfa Haberleri Anadolu Ajansı 11.02.2022 - 12:09
Şanlıurfa Haberleri - Anadolu Ajansı, Hakan A. idaresindeki 63 YA 043 plakalı otomobil, Şanlıurfa-Gaziantep kara yolu 50. kilometrede, Ahmet T'nin kullandığı 27 AKF 004 plakalı otomobil ile çarpıştı.
Kazada yaralanan 6 kişi, ambulanslarla Suruç ve Birecik devlet hastanelerine kaldırıldı.
Yaralılardan Adile B. müdahalelere rağmen kurtarılamadı, diğerlerinin tedavisi sürüyor.
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