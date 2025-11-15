Şanlıurfa'da 2 şüpheli yakalandı
15.11.2025 10:54
AA
Şanlıurfa'da düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda iki zanlı gözaltına alındı.
İl Jandarma ekiplerince belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 6 uzun namlulu piyade tüfeği, 76 uzun namlulu silah parçası, 19 şarjör, 410 bixi mühimmatı ve 147 uzun namlulu piyade tüfeği mühimmatının ele geçirildiği açıklandı. Operasyon sonucunda iki şüpheli gözaltına alındı.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Vali Hasan Sıldak, güvenlik güçlerinin silah kaçakçılığıyla mücadelesinin devam ettiğini aktardı.
