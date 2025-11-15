Şanlıurfa'da 2 şüpheli yakalandı

İl Jandarma ekiplerince belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 6 uzun namlulu piyade tüfeği, 76 uzun namlulu silah parçası, 19 şarjör, 410 bixi mühimmatı ve 147 uzun namlulu piyade tüfeği mühimmatının ele geçirildiği açıklandı. Operasyon sonucunda iki şüpheli gözaltına alındı.

