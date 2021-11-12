Şanlıurfa'da 24 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan cinayet hükümlüsü yakalandı

Haberler - Şanlıurfa Haberleri Anadolu Ajansı 12.11.2021 - 11:40
Şanlıurfa Haberleri - Anadolu Ajansı, İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), 1997 yılında Aydın'da "kasten adam öldürme" olayıyla ilgili olarak aranan ve hakkında 24 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Bülent K'nin ailesinin yanına geleceğini belirledi.
JASAT ekiplerince takibe alınan hükümlü, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
Şanlıurfa Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. Şanlıurfa Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.