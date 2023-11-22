Şanlıurfa'da 46 kilo 500 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin uyuşturucu kullanımı ve satışıyla mücadelesi sürüyor.
Ekiplerce bu kapsamda düzenlenen operasyonda, 46 kilo 500 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Uyuşturucuya ilişkin gözaltına alınan 1 zanlı emniyet müdürlüğüne götürüldü.
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