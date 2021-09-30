Şanlıurfa'da 6 kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasında

Şanlıurfa Haberleri Anadolu Ajansı 30.09.2021 - 12:16
Şanlıurfa Haberleri - Anadolu Ajansı,
Eyyübiye ilçesine bağlı Akçakale Caddesi'nde 19 ABC 549 plakalı otomobilin sürücüsü, önüne çıkan kamyonete çarpmamak için manevra yapınca araç kontrolden çıktı.
Şerit değiştirerek karşı yöne geçen otomobil, iki otomobile çarptı.
Kazaya karışan otomobillerde bulunan 2'si çocuk 6 kişi yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
İş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde kaza anı yer alıyor.
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