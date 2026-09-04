Şanlıurfa'da 9 kilo 550 gram skunk ele geçirildi. 4 kişi tutuklandı
04.09.2026 16:13
4 şüpheli tutuklandı.
Şanlıurfa'da düzenlenen operasyonda 9 kilo 550 gram skunk ele geçirildi, 4 şüpheli tutuklandı.
Şanlıurfa'da polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonunda 9 kilo 550 gram skunk ele geçirildi, 4 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, kent genelinde uyuşturucu imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma başlattı. Teknik ve fiziki çalışmalar kapsamında uyuşturucu ticareti yaptığı değerlendirilen 4 şüpheli tespit edildi. İki ayrı operasyonla gözaltına alınan şüphelilerin adreslerinde ve üzerlerindeki aramalarda toplam 9 kilo 550 gram skunk ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, “Uyuşturucu madde imal ve ticareti yapmak” suçundan çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı
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