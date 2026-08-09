Şanlıurfa'da acı olay. 6 yaşındaki çocuk ile onu kurtarmaya çalışan kişi boğuldu

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde Fırat Nehri'ne giren 6 yaşındaki çocuk ile onu kurtarmaya çalışan kişi boğuldu.

Şanlıurfa'da 6 yaşındaki çocuk ile onu kurtarmaya çalışan kişi boğuldu.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve dalgıç ekipleri sevk edildi. Çevredekilerin de yardımıyla sudan çıkarılan 2 kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Çocuğu kurtarmak için suya atlayan Derya Uluger (33) de görüş alanından çıktı.

Diyarbakır 'dan Şanlıurfa 'nın Siverek ilçesine bağlı Taşağıl Mahallesi'ne ailesiyle piknik için gelen Yakut Ada (6) serinlemek için Fırat Nehri'ne girdikten bir süre sonra gözden kayboldu.

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