Şanlıurfa'da aranan 12 zanlı yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi ve ilçelerde aranan şahıslara yönelik 403 personelin katılımıyla eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda, kasten öldürmek, hırsızlık, yağma, yaralama, dolandırıcılık, uyuşturucu madde bulundurmak, konut dokunulmazlığını ihlal gibi suçlardan aranan 12 zanlı, saklandıkları adreslerde gözaltına alındı.
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 7 tabanca ele geçirildi.
Zanlılar, işlemleri için emniyete götürüldü.
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