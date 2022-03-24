Şanlıurfa'da aranan cinayet zanlısı saklandığı çuvalların altında yakalandı

Haberler - Şanlıurfa Haberleri Anadolu Ajansı 24.03.2022 - 11:58
Şanlıurfa Haberleri - Anadolu Ajansı,
İlçe Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Bucak Jandarma Komutanlığı ekipleri, Siverek 2. Ağır Ceza Mahkemesince "tasarlayarak adam öldürme" suçundan aranan İ.K'nin (31) saklandığı adresi belirledi.
Ekiplerce kırsal Beydeş Mahallesi'ne düzenlenen operasyonda, yem deposunda çuvalların altına gizlenirken bulunan İ.K. gözaltına alındı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İ.K, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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