Şanlıurfa'da arpa yığınlarına gizlenmiş silah ve fişekler ele geçirildi

Şanlıurfa Haberleri - Anadolu Ajansı, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Siverek Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen bir soruşturma kapsamında, silah ve mühimmat kaçakçılarına yönelik 2 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.



Adreslerde arama yapan ekipler, depodaki arpa yığınlarının içerisine gizlenmiş 1 kalaşnikof, 1 tabanca, 2 av tüfeği ile bu silahlara ait 6 şarjör ve 176 fişek ele geçirildi.



Gözaltına alınan 2 şüpheli, işlemleri için Jandarma Komutanlığına götürüldü.



