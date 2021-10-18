Şanlıurfa'da arpa yığınlarına gizlenmiş silah ve fişekler ele geçirildi

Haberler - Şanlıurfa Haberleri Anadolu Ajansı 18.10.2021 - 17:31
Şanlıurfa Haberleri - Anadolu Ajansı, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Siverek Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen bir soruşturma kapsamında, silah ve mühimmat kaçakçılarına yönelik 2 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Adreslerde arama yapan ekipler, depodaki arpa yığınlarının içerisine gizlenmiş 1 kalaşnikof, 1 tabanca, 2 av tüfeği ile bu silahlara ait 6 şarjör ve 176 fişek ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 şüpheli, işlemleri için Jandarma Komutanlığına götürüldü.
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