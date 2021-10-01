Şanlıurfa'da atık kartonlar arasında 2 bin 900 paket kaçak sigara ele geçirildi

Şanlıurfa Haberleri Anadolu Ajansı 01.10.2021 - 11:58
Şanlıurfa Haberleri - Anadolu Ajansı,
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında şüphe üzerine bir kamyoneti durdurdu.
Kamyonette arama yapan ekipler, kasadaki atık kartonların içerisine gizlenmiş 2 bin 900 paket kaçak sigara ele geçirdi.
Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
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