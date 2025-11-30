Şanlıurfa'da beş katlı binada yangın paniği

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangının yan binalara sıçramasını önledi.

Bir apartmanının beşinci katında çıkan yangın, mahallede paniğe neden oldu.

