Şanlıurfa'da beş katlı binada yangın paniği
30.11.2025 14:01
İHA
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde bir apartmanda yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Şanlıurfa Birecik'te yangın paniği yaşandı.
Edinilen bilgiye göre olay, Meydan Mahallesi'ndeki Nergiz Sokak'ta meydana geldi.
Bir apartmanının beşinci katında çıkan yangın, mahallede paniğe neden oldu.
Balkonda çıktığı belirtilen yangın, kısa sürede tüm daireyi sararak hızla büyüdü.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangının yan binalara sıçramasını önledi.
Yoğun çaba sonucu kontrol altına alınan yangında can kaybı yaşanmazken, dairede büyük çapta maddi hasar meydana geldi.
