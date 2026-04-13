Şanlıurfa'da bıçaklı saldırı: 20 yaşındaki Adem yaşamını yitirdi
13.04.2026 12:59
Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.
Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde bıçaklı saldırıya uğrayan 20 yaşındaki Adem Dayık, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Şanlıurfa'da Adem Dayık (20) isimli genç, merkez Eyyübiye ilçesi 15 Temmuz Mahallesi'nde henüz bilinmeyen nedenle bıçaklı saldırıya uğradı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince Balıklıgöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Dayık, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
