Şanlıurfa'da bir marketteki soygun girişimi güvenlik kamerasında

Şanlıurfa Haberleri - Anadolu Ajansı, Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde, bir marketteki silahlı soygun girişimi güvenlik kamerasınca kaydedildi.



Hayati Harrani Caddesi'ndeki markete giren şüpheli, kasaya gelerek market çalışanı kadına yanında bulundurduğu silahı doğrulttu ve yazar kasada bulunan paraları istedi.



Market çalışanının bağırması üzerine kasaya yönelen soyguncu, kasanın açılmaması üzerine marketten çıkarak kaçtı.



Soyguncunun arkasından dışarı çıkan kadın kasiyerin yardım istemesi üzerine çevredekiler durumu polis ekiplerine bildirdi.



Olay yerine kısa sürede gelen ekipler, eşkalini belirledikleri zanlının yakalanması için geniş çaplı çalışma gerçekleştirdi.



Soygun girişiminden 30 dakika sonra zanlı A.A. (29) silahıyla yakalanarak Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.



Bu arada, soygun girişim anları iş yerindeki güvenlik kamerasınca kaydedildi.

