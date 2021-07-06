Şanlıurfa'da bir minibüste 14 kilo 670 gram esrar ele geçirildi

Şanlıurfa Haberleri - Anadolu Ajansı, Şanlıurfa'da İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekiplerince, Birecik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde takibe alınan minibüs durduruldu.



Yapılan aramada, aracın tavan arasında ve yedek lastiğinin içerisinde gizlenmiş 14 kilo 670 gram esrar ele geçirildi.



Ekipler olayla ilgili olarak 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

