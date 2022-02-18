Şanlıurfa'da camiden hırsızlık yapan 2 zanlı tutuklandı

Haberler - Şanlıurfa Haberleri Anadolu Ajansı 18.02.2022 - 09:41
Şanlıurfa Haberleri - Anadolu Ajansı,
Merkez Eyyübiye ilçesindeki Ulu Cami'den 2 gün üst üste klima motoru ve kablo çalınması üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.
Ekiplerce yapılan teknik ve fiziki takip sonucu kimlikleri belirlenen 3 şüpheli adreslerinde yakalandı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden 2'si tutuklandı, 1'i serbest bırakıldı.
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