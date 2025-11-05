Şanlıurfa'da DAEŞ operasyonu: 11 gözaltı
05.11.2025 15:33
Anadolu Ajansı
Şanlıurfa'da terör örgütü DAEŞ'e yönelik operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.
Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, terör örgütü DAEŞ ile irtibatlı olduğu değerlendirilen kişilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.
Adreslerde yapılan operasyonda, 832 bin 720 lira, 11 bin 840 dolar, 930 avro, 3 milyon 29 bin 100 Suriye lirası, 133 gram altın, bir tüfek, üç fişek ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.
Şüpheliler, işlemleri için İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
