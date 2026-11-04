Şanlıurfa'da dehşet. Annesini ve kız kardeşini öldürdü
04.11.2026 00:46
Son Güncelleme: 04.11.2026 00:47
Cinnet getiren genç, anne ve ablasını öldürdü.
Şanlıurfa'da cinnet geçiren 22 yaşındaki şahıs, annesini ve kız kardeşini öldürdü.
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Konuklu Mahallesi'nde henüz bilinmeyen bir nedenle Halil D. (22), annesi Huriye Çiçek (50) ve kız kardeşi Zeynep Demircan (25) ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine cinnet getiren Halil D., yanındaki tabanca ile annesi ve kız kardeşlerine kurşun yağdırdı.
Silahla vurulan Zeynep Demircan olay yerinde hayatını kaybetti, anne Huriye Çiçek ile kız kardeşi Melikenur Demircan olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırıldı. Huriye Çiçek, hastanede doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Melikenur Demircan'ın ise tedavisi sürüyor. Polis ekipleri, olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alarak kaçan silahlı saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.
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