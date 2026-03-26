Şanlıurfa'da dehşet. Kız arkadaşına silah çekti, araya giren arkadaşını başından vurdu
26.03.2026 19:59
Son Güncelleme: 26.03.2026 20:01
Ali Badıllı yanında getirdiği silahla M.Ö'ye (sağda) ateş açtı.
Şanlıurfa'da sokak ortasında sevgilisine ateş açan kişi, araya giren arkadaşını başından vurdu, ardından aynı silahla intihar etti.
Şanlıurfa Karaköprü ilçesine bağlı Doğukent Mahallesi'nde 1 çocuk babası emlakçı Ali Badıllı (45), bir süredir ilişki yaşadığı, M.Ö. ve arkadaşı S.M. (33) ile buluştu. Burada, henüz bilinmeyen nedenle Ali Badıllı ile M.Ö. arasında tartışma çıktı. Ali Badıllı, yanındaki tabancayı M.Ö'ye doğrultup ateşledi.
Silahtan çıkan kurşun, bu sırada araya giren S.M'nin başına isabet etti. S.M. kanlar içinde yere yığıldı. S.M.'nin öldüğünü düşünen Badıllı, bu kez silahın namlusunu kendisine doğrultup ateş etti.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi Ali Badıllı'nın hayatını kaybettiğini belirledi. S.M. ise Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı.
Olayın ardından kaçan M.Ö.'nün yakalanması için çalışma başlatıldı.
