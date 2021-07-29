Şanlıurfa'da devrilen otomobil tırla çarpıştı: 4 yaralı

Şanlıurfa Haberleri 29.07.2021 - 17:52
Veysel Topkaya idaresindeki 21 AAK 239 plakalı otomobil, Şanlıurfa-Diyarbakır kara yolunun 37. kilometresinde ön lastiğinin patlaması nedeniyle devrilerek Abdulsamet Aşkın yönetimindeki 33 CTF 13 plakalı tırla çarpıştı.
Kazada otomobil sürücüsü ile araçta bulunan Serpil, Felek ve Seyfettin Kan yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Şanlıurfa Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. Şanlıurfa Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.