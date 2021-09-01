Şanlıurfa'da devrilen otomobilde aynı aileden 6 kişi yaralandı

Şanlıurfa Haberleri 01.09.2021 - 16:01
Halil Çatak idaresindeki 26 PH 950 plakalı otomobil, Şanlıurfa-Diyarbakır kara yolu Akziyaret Mahallesi yakınlarında refüje çarparak devrildi. Kazada sürücü ile yanında bulunan aynı aileden Miraç (4), Fatih (23), Arzu (11), Sibel (41) ve Berat (8) Çatak yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Şanlıurfa Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. Şanlıurfa Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.