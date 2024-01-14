Şanlıurfa'da devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı

K.A. yönetimindeki 07 HHG 14 plakalı otomobil, Şanlıurfa Akçakale kara yolunun 33. kilometresinde kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada sürücü ile otomobilde bulunan biri bebek 4 kişi yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
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