Şanlıurfa'da eğlence yerine uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli yakalandı

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, jandarmanın bütün suçlara karşı örnek bir mücadele verdiğini belirtti.
Viranşehir'de eğlence yeri olarak faaliyet gösteren bir işletmeye yönelik yürütülen çalışma sonucunda 3 kilo 275 gram sentetik uyuşturucu, 1 kilo 239 gram esrar, 2 bin 578 sentetik hap, 3 ruhsatsız tabanca, suç sonucu elde edilen çok sayıda malzeme ele geçirildiğini aktaran Vali Şıldak, 8 şüphelinin gözaltına alındığını kaydetti.
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