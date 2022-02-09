Şanlıurfa'da eşini silahla yaralayan koca tutuklandı

Haberler - Şanlıurfa Haberleri Anadolu Ajansı 09.02.2022 - 11:18
Şanlıurfa Haberleri - Anadolu Ajansı, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, ilçe kırsalındaki Çanakçı Mahallesi'nde 1 Şubat'ta eşi F.Ö'yü (37) silahla yaralayarak kaçan M.Ö'nün kent merkezinde saklandığını tespit etti. Devteşti Mahallesi'ndeki belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler zanlıyı gözaltına aldı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.Ö, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
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