Şanlıurfa'da eşini silahla yaralayan koca tutuklandı (Şanlıurfa Haberleri)

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde eşini silahla yaralayan koca tutuklandı.

Haberler - Şanlıurfa Haberleri Anadolu Ajansı 09.02.2022 - 11:18

Şanlıurfa'da eşini silahla yaralayan koca tutuklandı

Haberleri - Anadolu Ajansı, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, ilçe kırsalındaki Çanakçı Mahallesi'nde 1 Şubat'ta eşi F.Ö'yü (37) silahla yaralayarak kaçan M.Ö'nün kent merkezinde saklandığını tespit etti. Devteşti Mahallesi'ndeki belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler zanlıyı gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.Ö, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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