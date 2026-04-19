Şanlıurfa'da feci kaza: İki kişi yaşamını yitirdi
19.04.2026 11:20
Kaza, Siverek-Adıyaman Karayolu'nun 25. kilometresinde meydana geldi.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde TIR ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada iki kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.
Şanlıurfa'da Hüseyin Çelik (29) idaresindeki TIR, Siverek-Adıyaman Karayolu'nun 25. kilometresinde, Halid Aydın (70) yönetimindeki hafif ticari araçla çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile hafif ticari araçtaki Bekir Çıplak (92) ağır yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarılan Aydın ve Çıplak, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Yaralı Çelik ise ambulansla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
