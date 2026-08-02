Şanlıurfa'da feci ölüm. Fotoğraf çekmek isterken Fırat Nehri'ne düştü

Olay yerine sevk edilen ekiplerin çalışmalarıyla Havva Çelik'in cansız bedenine ulaşıldı. Çelik'in cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi işlemleri için morga kaldırıldı.

Akıntıya kapılan Çelik, kayboldu. Durumu fark eden ailesi, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp sağlık , jandarma ve arama kurtarma ekiplerinden yardım istedi.

Şanlıurfa 'nın Birecik ilçesi Dorucak Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde iddiaya göre, Fırat Nehri kıyısındaki kayalıklarda fotoğraf çekmek isteyen Havva Çelik (21), bir anda dengesini kaybedip düştü.

YASAL UYARI

ŞANLIURFA Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. ŞANLIURFA Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.