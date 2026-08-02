Şanlıurfa'da feci ölüm. Fotoğraf çekmek isterken Fırat Nehri'ne düştü
02.08.2026 11:49
Havva Çelik.
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde, fotoğraf çekmek isterken dengesini kaybedip Fırat Nehri'ne düşen 21 yaşındaki Havva Çelik boğularak yaşamını yitirdi.
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesi Dorucak Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde iddiaya göre, Fırat Nehri kıyısındaki kayalıklarda fotoğraf çekmek isteyen Havva Çelik (21), bir anda dengesini kaybedip düştü.
Akıntıya kapılan Çelik, kayboldu. Durumu fark eden ailesi, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp sağlık, jandarma ve arama kurtarma ekiplerinden yardım istedi.
Olay yerine sevk edilen ekiplerin çalışmalarıyla Havva Çelik'in cansız bedenine ulaşıldı. Çelik'in cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi işlemleri için morga kaldırıldı.
Jandarma ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.
YASAL UYARI
ŞANLIURFA Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. ŞANLIURFA Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.