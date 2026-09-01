Şanlıurfa'da feci ölüm. Silahla oynayan 10 yaşındaki çocuk kendini vurdu
01.09.2026 15:06
Silahla oyun kanlı bitti.
Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde, av tüfeğiyle oynarken kendini vuran 10 yaşındaki Muhammed hayatını kaybetti.
Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesi Ovacık Mahallesi'nde Muhammed H.Ş. (10), evin yanındaki bir depoda ailesine ait olduğu değerlendirilen av tüfeğiyle oynamaya başladı.
Bu sırada silahın ateş alması sonucu yaralanan çocuk, ailesi tarafından Hilvan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
İlk müdahalesinin ardından Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Muhammed kurtarılamadı.
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