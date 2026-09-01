Şanlıurfa'da feci ölüm. Silahla oynayan 10 yaşındaki çocuk kendini vurdu

Bu sırada silahın ateş alması sonucu yaralanan çocuk, ailesi tarafından Hilvan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Şanlıurfa 'nın Hilvan ilçesi Ovacık Mahallesi'nde Muhammed H.Ş. (10), evin yanındaki bir depoda ailesine ait olduğu değerlendirilen av tüfeğiyle oynamaya başladı.

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