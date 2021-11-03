Haberler - Şanlıurfa Haberleri Anadolu Ajansı 03.11.2021 - 09:43
Şanlıurfa Haberleri - Anadolu Ajansı, Şanlıurfa'da FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda 3 kişi tutuklandı
Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince 26 Ekim'de FETÖ/PDY'ye yönelik gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 3'ü tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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