Şanlıurfa'da FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda 3 kişi tutuklandı (Şanlıurfa Haberleri)

Şanlıurfa'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Haberler - Şanlıurfa Haberleri Anadolu Ajansı 03.11.2021 - 09:43

Şanlıurfa'da FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda 3 kişi tutuklandı

Haberleri - Anadolu Ajansı, Şanlıurfa'da FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda 3 kişi tutuklandı

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince 26 Ekim'de FETÖ/PDY'ye yönelik gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 3'ü tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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