Şanlıurfa'da FETÖ sanığı avukata 7 yıl 6 ay hapis cezası (Şanlıurfa Haberleri)

Şanlıurfa'da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliği iddiasıyla yargılanan avukat, 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Haberler - Şanlıurfa Haberleri Anadolu Ajansı 26.10.2021 - 17:38

Şanlıurfa'da FETÖ sanığı avukata 7 yıl 6 ay hapis cezası

Şanlıurfa Haberleri - Anadolu Ajansı,
Şanlıurfa 6. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık H.T. ve avukatı katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında sanığın FETÖ'nün evlerinde kaldığının tespit edildiğini, örgütsel sohbet toplantılarına katıldığına yönelik tutarlı ve somut delillerin bulunduğunu belirterek, H.T'nin "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Sanık H.T, savunmasında beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdığı sanığın mevcut halinin devamına karar verdi.


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