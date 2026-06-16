Şanlıurfa'da film gibi olay. Ailesinin otomobille sokak sokak aradığı çocuk bagajdan çıktı

Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen çocuk, ekipler tarafından çıkarılıp ailesine teslim edildi.

Bir süre sonra araçtan gelen sesleri fark eden aile, P.A.’nın bagajda kilitli kaldığını anladı.

Yaklaşık iki saat boyunca çocuklarından haber alamayan aile, çevreye baktıktan sonra otomobille de çocuklarını aramaya başladı.

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