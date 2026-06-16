Şanlıurfa'da film gibi olay. Ailesinin otomobille sokak sokak aradığı çocuk bagajdan çıktı

16.06.2026 12:20

Şanlıurfa'da film gibi olay. Ailesinin otomobille sokak sokak aradığı çocuk bagajdan çıktı
DHA

Olay nedeniyle bölgedekiler, panik yaşadıklarını ifade etti.

DHA
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Şanlıurfa'da saatlerce sokakta aranan kayıp çocuğun, ailesinin yeni aldıkları aracın bagajında kitli kaldığı ortaya çıktı.

Seyrantepe Mahallesi’nde sokakta oyun oynayan P.A., babasının yeni aldığı park halindeki otomobilin bagajına girerek kapağın kapanmasıyla içeride mahsur kaldı. 

 

Yaklaşık iki saat boyunca çocuklarından haber alamayan aile, çevreye baktıktan sonra otomobille de çocuklarını aramaya başladı. 

 

Bir süre sonra araçtan gelen sesleri fark eden aile, P.A.’nın bagajda kilitli kaldığını anladı. 

 

ARKA KOLTUK SÖKÜLDÜ

 

Bagaj kapağını açamayan aile, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, otomobilin arka koltuğunu sökerek bagaj kısmına ulaştı. 

 

Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen çocuk, ekipler tarafından çıkarılıp ailesine teslim edildi. 

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