Şanlıurfa'da geri manevra yapan kamyonetin altında kalan çocuk öldü

Şanlıurfa Haberleri Anadolu Ajansı 08.07.2021 - 16:36
Şanlıurfa Haberleri - Anadolu Ajansı, Şanlıurfa'da Kırsal Başbük Mahallesi'nde Cabir Çiçek'in kullandığı 01 GF 371 plakalı kamyonet, geri manevra yaptığı sırada Resul Çiçek'e (2) çarptı.
Yakınlarının ihbarıyla olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırılan Çiçek, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Şanlıurfa Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. Şanlıurfa Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.