Şanlıurfa'da göçmen kaçakçılığı operasyonunda 30 şüpheli yakalandı (Şanlıurfa Haberleri)

Şanlıurfa'da göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 30 şüpheli gözaltına alındı.

Haberler - Şanlıurfa Haberleri Anadolu Ajansı 16.10.2021 - 10:51

Şanlıurfa'da göçmen kaçakçılığı operasyonunda 30 şüpheli yakalandı

Şanlıurfa Haberleri - Anadolu Ajansı, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, yasa dışı yollarla Suriye'den Türkiye'ye para karşılığından göçmen kaçakçılığı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlatıldı.

Çalışmalarda, sınır hattından para karşılığında yasa dışı yollarla göçmenlerin geçişini yapan bir şebekenin tespit edilmesi üzerine, Akçakale, Ceylanpınar ve Harran ilçelerine düzenlenen operasyonda 30 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerden 8'i alınan ifadelerinin üzerinden serbest bırakılırken, 22'sinin işlemleri İl Jandarma Komutanlığında devam ediyor.

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