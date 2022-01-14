Şanlıurfa'da hakkında 13 yıl 10 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Haberler - Şanlıurfa Haberleri Anadolu Ajansı 14.01.2022 - 10:57
Şanlıurfa Haberleri - Anadolu Ajansı, Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde, hakkında kesinleşmiş 13 yıl 10 ay hapis cezası bulunan kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), hırsızlık suçundan cezası bulunan V.A.K'nın (26) Doğukent Mahallesi'nde gizlendiği bilgisine ulaştı.
Operasyonla gözaltına alınan hükümlü, cezaevine gönderildi.
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