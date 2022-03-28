Şanlıurfa'da hastanede hemşireyi darbettikleri öne sürülen 2 zanlı tutuklandı

Haberler - Şanlıurfa Haberleri Anadolu Ajansı 28.03.2022 - 11:09
Şanlıurfa Haberleri - Anadolu Ajansı,
Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin acil servisindeki enjeksiyon bölümünde görevli hemşire R.Y'yi darbettikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si tutuklandı, diğeri ise serbest bırakıldı.
Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesinde dün, hasta yakınları sıra bekleme nedeniyle tartıştıkları hemşire R.Y'yi darbederek yaralamış, olayın ardından 3 şüpheli gözaltına alınmıştı.
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