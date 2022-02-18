Şanlıurfa'da iki aile arasındaki kavgada 7 kişi yaralandı

Şanlıurfa Haberleri - Anadolu Ajansı,

Alınan bilgiye göre, iki aile üyeleri arasında Meydan Mahallesi'nde bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.



Bıçak, taş ve sopaların da kullanıldığı kavgada, 7 kişi yaralandı.



Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Kavgayla ilgili soruşturma başlatıldı.



