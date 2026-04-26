Şanlıurfa'da iki gündür kayıp olan çocuktan acı haber
26.04.2026 14:04
Çocuğun cansız bedeni, menfezde boynuna ip geçirilmiş halde bulundu.
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde, iki gündür kayıp olarak aranan 15 yaşındaki Muzaffer Karabulak'ın cansız bedeni bulundu.
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesine bağlı Yılmaz Mahalle Muhtarı Osman Kabakulak'ın 15 yaşındaki oğlu Muzaffer Kabakulak, iki gün önce ortadan kayboldu.
Çocuğun eve dönmemesi üzerine yakınları her yerde onu aramaya başladı.
Arazide çalışan tarım işçileri, otoban gişelerinin yakınlarında menfezde boynuna ip geçirilmiş halde asılı bir çocuk görünce durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Olay giden jandarma ekipleri, asılı çocuğu bulunduğu yerden indirdi. Olay yerindeki sağlık ekipleri yaptıkları incelemede çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi.
Yapılan araştırmada cansız bedenin, iki gün önce ortadan kaybolan 15 yaşındaki Muzaffer Kabakulak'a ait olduğu belirlendi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
