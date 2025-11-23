Şanlıurfa'da iki otomobil çarpıştı: Bir ölü, yedi yaralı

Şanlıurfa'da meydana gelen trafik kazasında bir kişi öldü.

Edinilen bilgiye göre kaza, dün akşam saatlerinde Suruç ilçesine bağlı Yalınca Mahallesi’nde meydana geldi.

Akçakale istikametinden Onbirnisan yönüne ilerleyen Derya A. yönetimindeki otomobil, Mürşitpınar kavşağından çıkan İsmet Ü.’nün kullandığı araçla çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle araçlarda bulunan 3 yaşındaki K.B.Ü., Selma Ü. (34), B.N.Ü. (8), Sinan G., Hatice K. (28) ve 4 yaşındaki H.K. yaralandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi itfaiye personeli Hüseyin Koçtaş (25) ise ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.